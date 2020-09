La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emanato allerta gialla per possibili temporali dalla mezzanotte

Dalle prime ore del mattino di lunedì 7 settembre si avranno condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sul settore occidentale della regione Emilia-Romagna, che potranno risultare persistenti o in lento movimento. Nel corso della giornata linee temporalesche tenderanno ad interessare anche il settore centrale della regione ed in seguito la fascia costiera. Attenuazione serale dei fenomeni. L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili. Per emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072525.