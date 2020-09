A Conselice ufficio postale mobile: sostituirà la sede durante i lavori al bancomat danneggiato dall’attacco

Poste Italiane comunica ai cittadini di Conselice che da mercoledì 9 settembre sarà disponibile un ufficio postale mobile che sostituirà per circa un mese la sede di via Buscaroli, per permettere i lavori di ristrutturazione a seguito dei danni provocati dall’attacco criminoso all’ATM Postamat del marzo scorso. L’ufficio era rimasto chiuso anche in conseguenza del lockdown e, dopo alcuni interventi provvisori, era stato riaperto i primi giorni di maggio al termine dell’emergenza sanitaria. L’ufficio postale mobile, sanificato e posizionato davanti all’ufficio postale di Conselice, garantisce tutti i servizi postali e finanziari in condizioni di sicurezza, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.