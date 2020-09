Cambio al vertice dell’81° Centro del 15° Stormo di Pisignano. Cerimonia di cambio Comando presso l’aeroporto militare

Nella mattinata di lunedì 7 settembre è avvenuta, nel rispetto delle restrizioni imposte dall’emergenza COVID, una sobria e ristretta cerimonia di avvicendamento al vertice dell’81° Centro Addestramento Equipaggi (C.A.E.) del 15° Stormo di Cervia.

Dopo due anni il TCol Bruno G. lascia il comando dell’81° C.A.E. al Magg. Daniele M. proveniente dall’80° Centro Search and Rescue (C.S.A.R.) di Decimomannu (CA).

Il comandante uscente ha ricordato gli ottimi risultati raggiunti dal suo centro negli ultimi due anni augurando di fare sempre meglio al proprio successore, il quale, si è detto onorato di essere al comando di un centro che ha il delicato compito di formare gli equipaggi che un domani si troveranno a fronteggiare missioni di ricerca e soccorso su tutto il territorio nazionale, ovvero avranno il privilegio di salvare vite umane.

La cerimonia si è conclusa con l’intervento del comandante del 15° Stormo Col. Diego Sismondini che ha ringraziato il comandante uscente per il lavoro svolto ed ha augurato al nuovo comandante di superare nel migliore dei modi le sfide che il futuro prossimo riserverà all’81° CAE e quindi a tutto il 15° Stormo.

Il 15° Stormo ha il compito di recuperare gli equipaggi in difficoltà in tempo di pace (SAR – Ricerca e soccorso) ed in tempo di crisi ed in operazioni fuori dai confini nazionali (C/SAR – Combat SAR), di supporto alle Operazioni Speciali nonché di concorrere in caso di gravi calamità ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi e, di recente anche il supporto all’attività di antincendio boschivo.

Il livello addestrativo degli equipaggi, le caratteristiche tecnologiche degli elicotteri in dotazione nonché l’impiego di apparecchiature e tecniche speciali, quali l’utilizzo di visori notturni, fanno spesso del 15° Stormo l’unica componente elicotteristica in grado di gestire con successo le situazioni di emergenza più complesse grazie, come ad esempio, la capacità d’impiego di giorno, di notte e in condizioni meteo marginali. Ogni volta che un elicottero del 15° Stormo si alza in volo o sta salvando una vita umana, o si sta addestrando per farlo. Dalla sua costituzione ad oggi infatti, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato oltre 7200 persone in pericolo di vita.

Per completezza d’informazione si comunica che domani 08 settembre ci sarà il cambio comando dell’83° Gruppo CSAR di Cervia, mentre il 17 settembre cambierà il Com.te del 15° Stormo Col. Diego Sismondini cui subentrerà il Col. Giacomo Zanetti.

Per ciascun evento verrà fatto comunicato stampa, cercando di dare maggior risalto a quello del 17 settembre perché cambierà il Comandante dello Stormo e quindi della base intera di Pisignano.