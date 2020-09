Cervia, dall’11 al 13 settembre il Mercato dei Sapori d’Europa, ma ci saranno quasi solo espositori italiani

Manca poco al taglio del nastro della XVII edizione del Mercato dei Sapori d’Europa che colorerà e profumerà Piazza Andrea Costa a Cervia con tre giorni di stand enogastronomici ed eventi collaterali. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative nazionali e regionali per prevenire la diffusione di Covid-19 mentre gli stand saranno predisposti in modo da garantire “spazi calmi” per evitare il pericolo di assembramenti, comunicano gli organizzatori di FIVA Confcommercio Cervia in collaborazione con FIVA Confcommercio nazionale e Confcommercio Ascom Cervia.

L’organizzazione, tuttavia, ricorda e invita i partecipanti a munirsi di mascherina e di igienizzare frequentemente le mani e di seguire la segnaletica informativa sulle norme da rispettare all’interno dell’evento. Sarà presente anche personale qualificato che vigilerà per evitare assembramenti e che venga rispettato il corretto uso della mascherina. Nelle aree dedicate alla ristorazione tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente e verrà rispettata la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. L’apertura degli stand avverrà venerdì mattina 11 settembre alle ore 10.

La dichiarazione dell’Assessore agli Eventi di Cervia Michela Brunelli: “Il Mercatino Europeo di Cervia organizzato come ogni anno da FIVA Confcommercio si farà nel rispetto delle norme Covid, vi saranno solo espositori residenti in Italia e presenti nel nostro paese da più di 15 giorni. Gli stand saranno ridotti anche in termini numerici, questo per garantire maggiore spazio tra le persone. Siamo perciò contenti di ospitare come ogni anno questa manifestazione itinerante che ha sempre arricchito il calendario di fine estate e portato presenze turistiche anche a fine stagione nella nostra città. Non potevano rinunciare anche a questo evento, molto sentito e partecipato da tanti appassionati.”