Vende una casa on line, ma l’immobile non esiste: 57enne denunciato dalla Polizia di Ravenna

La Polizia di Ravenna ha denunciato T.L., 57enne originario di Roma, per il reato di truffa aggravata in concorso. L’uomo, in concorso con un’altra persona, aveva pubblicato un annuncio su un noto portale di annunci online per la locazione di un immobile, poi risultato inesistente.

T.L. era riuscito ad incassare, nel frattempo, la somma di 1.100 euro che la persona interessata alla locazione gli aveva fatto ricevere mediante ricariche di una carta Postepay. Le indagini della Squadra Mobile relative ai trasferimenti di danaro hanno permesso di individuare il 57enne T.L. e di denunciarlo.