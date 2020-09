Bimbo annegato a Mirabeach: chiusa l’inchiesta, 6 persone a processo

La tragica vicenda dell’annegamento del piccolo Edoardo Bassani di Castrocaro, lo scorso anno, in una delle piscine del parco acquatico ravennate “Mirabeach” si avvia al processo.

Come riporta il Resto del Carlino in edicola oggi, con un articolo a firma di Andrea Colombari, la Procura di Ravenna ha chiuso l’inchiesta, notificando l’avviso a sei persone: uno dei responsabili della struttura, il responsabile della sicurezza per quel settore del parco, un coordinatore del servizio di salvataggio e il bagnino cesenate 18enne che si accorse del bimbo in difficoltà. Oltre a loro, anche il padre e la madre del bambino.

Come si ricorderà, la madre si era allontanata per qualche istante dal piccolo, per portare qualcosa al padre, convalescente dopo un incidente, lasciando il bambino di 4 anni lontano dall’acqua e intimandogli di rimanere dov’era. Il piccolo però, attirato dalla musica e dai giochi in atto in quel momento in piscina, si era avvicinato all’acqua, trovandosi presto in una parte di piscina dove non era più stato in grado di toccare ed andando dunque in affanno.