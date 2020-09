Cervia. Aggredisce i carabinieri che stanno arrestando un ricercato. Amica arrestata

La notte del 9 settembre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia Milano Marittima, durante un controllo in prossimità di un bar di via Tritone a Pinarella di Cervia hanno individuato e arrestato un pregiudicato 49enne marocchino, Z.A., senza fissa dimora, colpito da Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo dovrà scontare una pena residua 8 mesi di reclusione per un furto che aveva commesso sei anni fa nel capoluogo lombardo.

Durante le fasi dell’arresto i Carabinieri sono stati avvicinati, aggrediti fisicamente e insultati pesantemente da una donna censurata, C.A. 41enne originaria di Torre Annunziata, che con il suo comportamento aggressivo ha tentato invano di far rilasciare il suo amico marocchino; per l’aggressione, con l’ausilio di altri colleghi chiamati di rinforzo, i militari hanno deciso di arrestare la donna per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Questa mattina C.A. stata processata e giudicata con il rito direttissimo dal Tribunale monocratico di Ravenna (giudice Cristiano Coiro); su richiesta del PM, dott. Antonio Vincenzo Bartolozzi è stata condannata a mesi 4 di reclusione (pena sospesa).