Mercoledì 9 settembre, sulla provincia ravennate, il cielo sarà sereno e splenderà il sole. Il sito arpae.it indica per il pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte.

Le temperature massime pomeridiane saranno comprese tra 25 °C sui rilievi e 29 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 19 (rilievi) e 22 km/h (costa).

Il mare sarà poco mosso.