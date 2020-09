Piante di marijuana alte oltre 2 metri sulle colline di Brisighella. I carabinieri scoprono una piantagione

Percorrendo una strada sterrata della collina di Brisighella, i Carabinieri di Fognano, durante un normale servizio di controllo del territorio, si sono imbattuti in una vera e propria piantagione di marijuana. Sebbene la coltivazione fosse ben nascosta essendo una zona isolata, i militari, a una distanza di 20 metri in linea d’aria, hanno notato alcune piante molto alte e con infiorescenze.

I carabinieri hanno quindi iniziato un’attività di osservazione per verificare se nell’abitazione adiacente fosse presente qualcuno, sapendo che nell’abitazione fosse residente un soggetto con precedenti specifici legati al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Appena i militari hanno visto il proprietario far rientro all’interno dell’abitazione hanno deciso di intervenire ed hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare, assieme ai colleghi di Brisighella.

All’esterno dell’abitazione hanno trovato 32 piante di marijuana di altezza variabile da 20 cm a 215 cm. Le piante erano sostenute da canne di bambù unite con un filo di plastica e all’interno dell’abitazione era presente l’occorrente per la coltivazione: diserbante, concime e fili di plastica utili per legare le piante alle canne di bambù.

Contattato anche il pm di turno, Dott. Antonio Vincenzo Bartolozzi, l’uomo, un italiano del 64, è stato dichiarato in arresto ed è stato collocato ai domiciliari come disposto dall’a.g.

In data odierna in Ravenna si è tenuta l’udienza di convalida e il GIP Andrea Chibelli ha convalidato l’arresto, lo ha rimesso in libertà e sono stati chiesti i termini a difesa.