Ravenna. Sciopero degli autisti di Start Romagna il 14 settembre? Tutto si decide tra il 10 e l’11 settembre

Il personale di Start Romagna di Ravenna, aderente a Cisl, Uil, Usb e Ugl, il 14 settembre sciopererà? Ad oggi, 9 settembre, non c’è ancora una risposta certa. I nodi critichi saranno sciolti al termine dei due Tavoli di confronto tra sindacati e Start Romagna, in programma il 10 e l’11 settembre.

Venerdì 11 organizzazioni sindacali e Start Romagna affronteranno infatti le criticità legate al Protocollo condiviso Covid: una delle questioni più sentite, da parte degli autisti, è quella relativa al carico dei passeggeri. “Chi controllerà se l’autobus viaggerà all’80% della capienza, come stabilito dal Ministero?” si domanda Raffaele Rossi, RSA StartRomagna e componente segreteria provinciale FIT CISL TRASPORTI Ravenna -. Non potrà essere il conducente a verificare se è stato raggiunto il massimo della capienza, contando uno a uno i passeggeri, o ad impedire che quelli in eccesso salgano sull’autobus, nè a verificare se tutti indossino in maniera corretta la mascherina”.

“Da parte dei sindacati c’è la volontà di lavorare insieme all’azienda e di affrontare una situazione nuova e complicata – assicura Rossi -. Non vogliamo arrivare allo sciopero generale di 24 ore, proprio il primo giorno di scuola, lunedì 14 settembre.”

E’ chiaro che la soluzione non sia facile. “Di fatto, secondo i DPCM, l’obbligo di controllare che sui mezzi pubblici siano rispettate le misure anticovid spetta alle Forze dell’Ordine, ma Start Romagna ha emanato un’ordine di Servizio per il personale, dove ha delegato al conducente la responsabilità – spiega il rappresentante di FIT CISL TRASPORTI -. Quindi la richiesta delle Organizzazioni sindacali è quella di modificare tale documento in modo che tale responsabilità non ricada, da ultimo, proprio sul lavorare”.

“E’ impossibile per l’autista alla guida del mezzo verificare se qualcuno, magari in fondo al corridoio, si sia abbassato la mascherina – sottolinea-. Bisogna affidarsi al buon senso delle persone, così come è stato negli ultimi mesi, dove è prevalsa la responsabilità e la maggior parte dell’utenza ha rispettato le regole”.

Per quanto riguarda gli autobus aggiuntivi, necessari per garantire il trasporto a tutta l’utenza in sicurezza, Start Romagna ha dichiarato ieri, nel Tavolo sul Trasporto Pubblico locale, che sta valutando di avvalersi di aziende private che metteranno a disposizione ulteriori mezzi. “Un’altra incognita è legata infatti a quanti saranno gli utenti – dichiara Rossi: quest’anno potrebbe infatti aumentare il numero degli studenti che utilizzeranno i mezzi pubblici, poichè la Regione Emilia Romagna ha fornito a tutti gli under-14 l’abbonamento gratuito. Quindi c’è incertezza anche su tale dato”.

Un altro problema sollevato dai sindacati, e che verrà discusso nel Tavolo di giovedì con Star Romagna e Comune di Ravenna, è relativo alle condizioni in cui versano alcune fermate: “In alcuni casi è quasi impossibile permettere l’accesso all’autobus alle persone diversamente abili – spiega Rossi -. La fermata spesso non è a norma, e l’autista non può caricare o scaricare, in condizione di sicurezza, una persona sulla carrozzina. In molte infrastrutture vi sono barriere architettoniche invalicabili”.

“Già in passato è accaduto che non sia stato possibile caricare dei passeggeri con disabilità e l’azienda di trasporto pubblico, alla fine, ha sanzionato il personale. Quindi stiamo cercando di trovare una soluzione – prosegue – . Il Comune di Ravenna ha iniziato a sistemare alcune fermate quindi ci auguriamo che il problema sia preso risolto. Il tema è un molto delicato e come sindacati non possiamo accettare che la responsabilità venga scaricata tutta sul conducente”.