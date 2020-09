Si scontra con un camion a Voltana: muore motociclista

Il terribile scontro è avvenuto poco dopo le 11 di questa mattina sulla statale Adriatica: un motociclista straniero di circa 60 anni che stava procedendo da Ravenna verso Ferrara, quando si trovava in zona Voltana si è scontrato contro un camion per cause ancora al vaglio. Nel violento impatto il centauro è rovinato in strada: i sanitari del 118, subito giunti sul posto, non hanno però purtroppo potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. È intervenuta anche la Polstrada ravennate per gestire il traffico durante le operazioni e i rilievi di rito.