Trasporto Pubblico locale Ravenna: lunedì 14 settembre sciopero di 24 ore del personale Start Romagna

Lunedì 14 settembre 2020 le segreterie provinciali di CISL, UIL, USB e UGL hanno proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore del personale Start Romagna nel bacino di Ravenna.

Le linee di Trasporto Pubblico Locale e i servizi del traghetto saranno garantite dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00. Saranno assicurati i servizi di trasporto scolastico (scuolabus).

Lo svolgimento dello sciopero avverrà ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 e successive modifiche.

Nella nota inviata da Star Romagna vengono elencati i motivi dello sciopero:

● Mancata erogazione ad una parte del personale del bacino di Ravenna dell’aggio vendita biglietti 2019 e indisponibilità a riconoscere indennità per mancata erogazione mensa;

● Criticità sul sistema di gestione/elevazione delle contestazioni disciplinari, relative ai criteri di sicurezza delle fermate, per l’accesso al Tpl dei diversamente abili;

● Errata delega di responsabilità, verso il conducente (ODS 145/2020), con carenze di indicazioni operative rispetto alla garanzia del numero massimo dei passeggeri e all’inibizione del carico degli stessi fino ad una nuova capacità del mezzo, unitamente all’impossibilità di verifica dell’uso della mascherina da parte dell’utenza;

● Criticità sulla gestione di utilizzo del fondo bilaterale di settore;

● Rimodulazione del PDR per l’anno 2020, adeguamento di progetti e obbiettivi.

Ad analoga precedente iniziativa di sciopero, l’adesione era risultata dell’89,58%.

Start Romagna si scusa per i possibili disagi.