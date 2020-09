A Ravenna 9 nuovi casi: solo 2 con sintomi, nessun ricovero ospedaliero

Su 65 nuovi asintomatici, 33 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 5 tramite i test pre-ricovero, 26 grazie all’attività di contact tracing mentre in 1 caso l’indagine epidemiologica è ancora in corso. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, il maggior numero di casi si registrano nelle province di Modena (23), Bologna (22), Reggio Emilia (20).

In provincia di Modena, su 23 nuovi positivi, 12 sono di rientro dall’estero (4 dalla Moldavia, 3 dalla Romania, 2 dal Marocco, 1 dall’Albania, 1 dall’Ucraina, 1 dalla Croazia), 3 di ritorno da altre regioni (2 dalla Puglia e 1 dalla Campania), 8 individuati in quanto contatti di casi già noti e riconducibili a diversi focolai familiari. A Bologna e provincia sono 21 i nuovi positivi: 7 sono di rientro dall’estero (6 dall’Ucraina e 1 dalla Romania), 3 di ritorno da altre Regioni (2 dal Trentino-Alto Adige e 1 dall’Abruzzo), 1 per tracciamento su un caso noto in ambito lavorativo, 4 casi sono riconducibili a focolai familiari, 6 classificati come sporadici. In provincia di Reggio Emilia, su 20 nuovi positivi, 9 sono casi di rientro dall’estero (1 dal Marocco, 1 dall’India, 1 dalla Tunisia, 4 dall’Ucraina e 2 dalla Romania), 1 di ritorno da un’altra regione (Veneto), 8 sono contatti di casi già noti all’interno di focolai familiari, 2 classificati come sporadici.

I DECESSI – Oggi si registra un decesso a Reggio Emilia.

I CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, salgono a 3.611 (57 in più di quelli registrati ieri).

I RICOVERI – I pazienti in terapia intensiva sono 17 (+ 1), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid salgono a 143 (3 in più rispetto a ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.451 (53 in più rispetto a ieri).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite sono 24.994 (+ 52 rispetto a ieri).

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

6.406 a Bologna + Imola (+22, di cui 18 sintomatici)

a Bologna + Imola (+22, di cui 18 sintomatici) 5.520 a Reggio Emilia(+20, di cui 5 sintomatici)

a Reggio Emilia(+20, di cui 5 sintomatici) 4.874 a Piacenza (+5, nessuno sintomatico)

a Piacenza (+5, nessuno sintomatico) 4.600 a Modena (+23, di cui 9 sintomatici)

a Modena (+23, di cui 9 sintomatici) 4.060 a Parma (+14, di cui 3 sintomatici)

a Parma (+14, di cui 3 sintomatici) 2.473 a Rimini (+3, di cui 1 sintomatico)

a Rimini (+3, di cui 1 sintomatico) 1.579 a Ravenna (+9, di cui 2 sintomatici)

a Ravenna (+9, di cui 2 sintomatici) 1.299 a Ferrara (+8, di cui 3 sintomatici)

a Ferrara (+8, di cui 3 sintomatici) 1.234 a Forlì (+4, di cui 2 sintomatici)

a Forlì (+4, di cui 2 sintomatici) 1.028 a Cesena (+2, entrambi sintomatici)

L’informativa della autorità ravennati sulla giornata di oggi, 10 settembre

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 9 nuovi casi: 7 asintomatici e 2 con sintomi, tutti in isolamento domiciliare, 7 maschi e 2 femmine. Quattro casi sono emersi come contatti di casi già noti in ambito famigliare (2) e amicale (2); 1 caso è sporadico per sintomi; 3 per tamponi eseguiti come da protocollo in vista di ricoveri programmati, 1 per tampone eseguito a seguito di test sierologico fatto volontariamente e risultato positivo. Non risultano decessi mentre si registrano 11 guarigioni complete e 5 guarigioni cliniche per le quali dovranno essere effettuati i tamponi di negativizzazione. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di , sono dunque 1.579, la cui distribuzione per comune risulta la seguente: