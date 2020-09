Il Consiglio comunale di Ravenna approva il rifacimento di via Maccalone con pista ciclabile. Plauso di Ancisi

Il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato martedì scorso la mozione, presentata il 5 gennaio 2020 dal consigliere Alvaro Ancisi (LpRa), che chiedeva la sistemazione di via Maccalone a Piangipane, integrata con aggiunte della consigliera Patrizia Strocchi (Pd), che l’ha anche sottoscritta a nome della maggioranza insieme al collega Daniele Perini (AmaRavenna).

“Via Maccalone rappresenta, dopo la strada che dà il nome a Piangipane, l’arteria più importante di questo paese. – scrive Ancisi in una nota – I suoi 2,3 chilometri ne racchiudono l’intero abitato del lato nord. Vi sono situati impianti fondamentali, come l’area tennis, il campo da calcio e la bocciofila, funzionando dunque come collegamento tra il centro storico e la zona sportiva. Costeggiando l’area artigianale/industriale della frazione, via Maccalone è però straziata dal traffico pesante, interdetto invece sulla centralissima via Piangipane. La decisione del consiglio comunale è stata quindi di “incaricare gli uffici tecnici competenti, affinché, parallelamente alla realizzazione della pista ciclabile, sia progettato il rafforzamento/adeguamento della carreggiata stradale di via Maccalone atto a sostenere il ponderoso traffico veicolare che vi transita, inserendo l’intervento nel Piano Investimenti di prossima approvazione, considerato che è stato incluso nell’elenco di priorità approvato dallo stesso Consiglio Territoriale”. Significa che entro il 2021 la Giunta comunale dovrà approvare il progetto esecutivo dell’intervento e bandire la gara di appalto dei lavori, condizione necessaria perché l’opera possa compiersi entro il 2022.”

Il Consiglio territoriale di Piangipane aveva inserito il riassestamento della carreggiata di via Maccalone nell’elenco delle priorità. La mozione Ancisi ne ha preso atto, per iniziativa della consigliera Strocchi, insieme alla specifica che l’opera venga inserita nel piano comunale degli investimenti del 2021. Il consiglio comunale l’ha approvata all’unanimità così emendata, votandone a parte, allo stesso modo, anche l’immediata eseguibilità. Ciò significa che entro il 2021 la Giunta comunale dovrà approvare il progetto esecutivo dell’intervento e bandire la gara di appalto dei lavori, condizione di garanzia perché l’opera possa compiersi entro il 2022.