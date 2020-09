Sette positivi alla residenza e centro diurno Pallavicini Baronio di Ravenna, tutti negativi a Santa Teresa

Fra i 30 casi di positività al Covid segnalati ieri 9 settembre a Ravenna – la nostra provincia è stata quella con più casi in Emilia-Romagna – si registra anche un nuovo focolaio scoperto in una residenza per anziani e centro diurno, il Pallavicini Baronio di via Grado a Ravenna. Qui, in seguito a uno dei periodici controlli dell’Igiene pubblica (tamponi agli operatori e agli utenti-ospiti) sono stati individuati cinque ospiti e due operatori positivi. La buona notizia è che sono tutti asintomatici, in buone condizioni. Dei cinque anziani positivi, uno è ospite della struttura, gli altri quattro frequentavano il centro diurno (solo nei weekend, precisa la direzione della struttura). La notizia è riportata oggi dalla cronaca locale del Resto del Carlino e del Corriere Romagna.

In via precauzionale, l’anziano ospite del Pallavicini Baronio è stato ricoverato all’Ospedale di Ravenna, gli altri 6 positivi sono tutti in isolamento domiciliare. La coordinatrice della struttura Ilda Renzelli ha affermato che dentro la struttura sono sempre state seguite tutte le misure di precauzione necessarie. La Casa Residenza Anziani – Centro Diurno Pallavicini Baronio è una struttura privata accreditata, si sviluppa su più piani separati l’uno dall’altro, così come operano i rispettivi operatori. Il nucleo interessato dal contagio è stato subito isolato in attesa di ripetere il tampone il prossimo 14 settembre, un altro è previsto il 21, dice Renzelli intervistata dai quotidiani. Nella struttura sono state aumentate al massimo le misure di sicurezza, sospese le visite dei familiari ed è stato riattivato il servizio di videochiamata.

Sempre nella giornata di ieri una buona notizia: i controlli al complesso di Santa Teresa sono andati bene e non hanno fatto emergere nuovi casi di positività (dopo i 4 casi della scorsa settimana). I tamponi effettuati a operatori e ospiti sono risultati tutti negativi. Il prossimo tampone di controllo sarà fatto il 15 settembre. Nel frattempo sono stati dichiarati clinicamente guariti anche i due anziani risultati positivi, appunto, la settimana scorsa.