Fiamme in un garage di via Carlo Levi, a Ravenna. Evacuati per ore i residenti di tre palazzine

Nel cuore della notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre, un incendio è scoppiato in un garage di via Carlo Levi, a Ravenna. Ad avvisare i vigili del fuoco, sono stati alcuni residenti spaventati dal rumore di esplosioni provenienti dal garage e dopo aver notato del fumo.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco che, per sicurezza, hanno deciso di far evacuare gli appartamenti di tre palazzine, poichè nel garage, invaso da fiamme e fumo, erano parcheggiate alcune auto alimentate a gpl.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è durato diverse ore, da mezzanotte a circa le 3.30, dopodichè messa in sicurezza l’area, i residenti sono potuti tornare nelle abitazioni.

Diverse auto sono state interessate dalle fiamme e ancora non è stata chiarita l’origine dell’incendio. In Via Carlo Levi, oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti la Polizia di Stato e una pattuglia del turno notturno della Polizia Locale.