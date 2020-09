Incidente stradale all’incrocio tra il Dismano e l’Adriatica a Ravenna: viabilità bloccata in entrambi i sensi di marcia

Grave incidente stradale, questa mattina, venerdì 11 settembre, attorno alle 7.20, all’incrocio tra via Dismano e la Statale Adriatica, a Ravenna. Secondo quanto riportato da Anas e Romagna Soccorso, un furgone si sarebbe scontrato con un’auto, con gravi conseguenze per le persone coinvolte.

In particolare, un uomo di 45 anni è stato portato in codice 3 di massima gravità al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Ravenna, mentre un ragazzo di 28 anni, ha riportato ferite più lievi ed è stato trasferito sempre a Cesena, ma in codice 2.

È intervenuta anche l’elimedica da Ravenna, assieme a due ambulanze e un’auto con il medico a bordo. Sul posto, per chiarire le dinamiche dell’incidente, la Polizia Stradale di Ravenna e i Vigili del Fuoco, impegnati a estrarre i feriti dalle lamiere.

La strada è rimasta fin da subito chiusa alla circolazione dei veicoli, in entrambe le direzioni di marcia, causando grossi rallentamenti alla viabilità locale, sulla quale si è riversato il traffico intenso di quell’orario di punta.