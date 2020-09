Marcegaglia Ravenna: USB esclusa dai tavoli di discussione

“Siamo venuti a conoscenza che nella giornata ieri, giovedì 10 settembre, si tenuto un importante incontro tra la Direzione Marcegaglia Ravenna e la RSU FIM-FIOM-UILM assistita dalle rispettive organizzazioni sindacali. Nella riunione si è parlato dell’attuale situazione produttiva e delle prospettive di mercato, delle qualifiche professionali e del prossimo rinnovo della RSU/RLS” riporta la nota di RSU-USB.

“La RSU-USB non è stata informata dal resto della RSU e nemmeno USB – aggiunge la nota – ha ricevuto la convocazione da parte della Direzione in merito a tale incontro. Non è la prima volta che accade. Questo atteggiamento è inaccettabile! Pensiamo che questo comportamento sia volutamente mirato ad escludere dai tavoli di discussione una RSU e la sua organizzazione sindacale ritenute scomode che, in tutti questi anni, hanno sempre cercato di difendere e tutelare i diritti, il salario e la salute di ogni singolo lavoratore nello stabilimento di Marcegaglia di Ravenna”.

“Vogliamo ricordare che, a seguito delle nostre iniziative – sottolinea la nota -, molti lavoratori iscritti e simpatizzanti USB sono stati pesantemente discriminati e puniti e, alcuni mesi fa, un delegato è stato licenziato per aver cercato di tutelare i diritti di un collega. Lasciare fuori dai tavoli questa rappresentanza, oltre alla mancanza di correttezza e di onestà intellettuale da parte delle altre rappresentanze, è uno sfregio in faccia a tutti quei lavoratori che credono e vogliono la democrazia sindacale all’interno del proprio luogo di lavoro”.

“Alla luce di quanto accaduto stiamo valutando le iniziative opportune da adottare” termina la nota di RSU-USB Marcegaglia e USB Lavoro Privato.