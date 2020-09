A Ravenna i nuovi casi risalgono a 25, con 13 sintomatici, 6 rientri dall’estero e 13 positivi di focolai già noti

I DECESSI – Oggi si registra un decesso a Bologna.

I CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, salgono a 3.827 (97 in più di quelli registrati ieri).

I RICOVERI – I pazienti in terapia intensiva sono 17 (- 1), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid salgono a 152 (12 in più rispetto a ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.658 (86 in più rispetto a ieri).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite sono 25.067 (+ 40 rispetto a ieri).

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

6.464 a Bologna + Imola (+35, di cui 21 sintomatici)

a Bologna + Imola (+35, di cui 21 sintomatici) 5.553 a Reggio Emilia (+9, di cui 7 sintomatici)

a Reggio Emilia (+9, di cui 7 sintomatici) 4.884 a Piacenza (+7, un sintomatico)

a Piacenza (+7, un sintomatico) 4.643 a Modena (+18, di cui 10 sintomatici)

a Modena (+18, di cui 10 sintomatici) 4.083 a Parma (+10, di cui 4 sintomatici)

a Parma (+10, di cui 4 sintomatici) 2.497 a Rimini (+12, di cui 5 sintomatici)

a Rimini (+12, di cui 5 sintomatici) 1.619 a Ravenna (+25, di cui 13 sintomatici)

a Ravenna (+25, di cui 13 sintomatici) 1.319 a Ferrara (+12, di cui 8 sintomatici)

a Ferrara (+12, di cui 8 sintomatici) 1.258 a Forlì (+4, di cui 2 sintomatici)

a Forlì (+4, di cui 2 sintomatici) 1.043 a Cesena (+6, di cui 1 sintomatico)

L’informativa della autorità ravennati sulla giornata di oggi, 12 settembre

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 25 nuovi casi, 13 sintomatici, 24 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato, 14 maschi e 11 femmine. Nel dettaglio: 6 casi importati dall’estero (4 Albania, 1 Ucraina e 1 Romania); 13 casi emersi come contatti di casi già noti, in ambito famigliare (9) e amicale (4); 4 casi emersi a seguito screening (1 per categorie a rischio e 3 volontari); 2 casi emersi a seguito di rientro da altre parti d’Italia (Sardegna e Puglia). Non risultano decessi mentre si registrano 7 guarigioni complete e 1 guarigione clinica per la quale dovranno essere effettuati i tamponi di negativizzazione. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di , sono dunque 1.619, la cui distribuzione per comune risulta la seguente: