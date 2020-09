Dopo l’Anpi anche Andrea Maestri e Italia-Cuba in campo in difesa degli antifascisti condannati per le scritte

“Solidarietà a Raffaella Veridiani e agli altri compagni antifascisti, per una condanna profondamente ingiusta, che indigna e sconcerta.” Così scrive su Facebook l’avvocato Andrea Maestri, attivo da anni sulle tematiche dell’antifascismo. “Il gesto – pubblico, trasparente, coraggioso, etico – di disegnare fiori per coprire svastiche non solo non ha alcuna connotazione di antigiuridicità ma ha persino la dignità di un doveroso gesto riparatore. Simboli e gesti fascisti e nazisti sono vietati, illegali, penalmente sanzionabili: – continua Maestri – il gesto che li trasforma o li cancella non può essere messo in alcun modo sullo stesso piano. Oggi, per la cronaca, ci troviamo in questa situazione obiettivamente inaccettabile: i neofascisti che hanno vergato le svastiche restano sconosciuti e impuniti; l’ente pubblico, che attraverso i suoi organi avrebbe dovuto tempestivamente rimuovere quello schifo dai muri, è lo stesso che ha denunciato alla magistratura… gli antifascisti; gli antifascisti, che hanno ripulito creativamente una lordura odiosa e illegale, sono stati condannati. Una pagina nera per la nostra città.”

“A ciò si aggiunga che, nonostante petizioni, esposti e denunce agli organi competenti, contro gli apologeti ferragostani del fascismo e di Ettore Muti, nessuna risposta istituzionale è ad oggi mai arrivata per impedire e perseguire reati commessi spavaldamente, alla luce del sole, ogni anno in una città decorata medaglia d’oro della Resistenza” conclude Andrea Maestri.

L’Associazione per l’amicizia Italia-Cuba, circolo ravennate “Vilma Espin”, con un breve comunicato, vuole testimoniare la sua “solidarietà ai tre attivisti della Rete Antifascista Raffaella Veridiani, Michael Da Ros e Stefano Pelloni, condannati dal Gip del Tribunale di Ravenna per aver coperto svastiche e croci celtiche che imbrattavano il muretto di una scuola con disegni e fiori e per la scritta “Ora e sempre Resistenza”, realizzata nei pressi del cimitero, con riferimento alle celebrazioni annuali per ricordare il gerarca fascista Ettore Muti che incredibilmente, invece, vengono permesse e tutelate da Autorità che dovrebbero essere preposte al loro contrasto.”

“Coprire svastiche e simboli fascisti non deve essere considerato reato ma atto di civiltà a cui forse doveva provvedere un Comune come Ravenna, Medaglia d’oro al valor militare nella lotta al nazifascismo. Riteniamo questa condanna pericolosa per un Paese democratico perché funge da incitamento a chi del nazifascismo ancor oggi fa credo politico. Troppi sono i segnali che portano a pensare a questo: dalle svastiche disegnate al Ponte degli Allocchi di via Nullo Baldini, dall’imbrattamento al murales in piazza Ugo La Malfa e al sacrario di Camerlona, solo per citarne alcuni. Auspichiamo il ravvedimento della sentenza del tribunale” conclude Italia-Cuba.

Nei giorni scorsi Ivano Artioli Presidente dell’Anpi di Ravenna aveva già commentato duramente la condanna per imbrattamento dei tre antifascisti. Le condanne prevedono una pena di venti giorni a testa (sospesa), per Michael Da Ros, 26enne di Ravenna, e Stefano Pelloni, 38 anni di Lugo. Un mese e dieci giorni (ma pena non sospesa), per Raffaella Veridiani, 54 anni, di Ravenna.

“Restiamo sconcertati – questa la nota di Artioli – nel leggere che alcuni antifascisti ravennati sono stati condannati a mesi di carcere perché incolpati di aver coperto con immagini belle e apolitiche le svastiche e le croci uncinate disegnate sul muro della scuola d’infanzia Garibaldi”. “Ricordiamo – aggiunge – che l’antifascismo è il pensiero attivo, costante e continuo del nostro ordinamento giuridico a partire dalla Costituzione e che Ravenna è città Medaglia d’Oro per aver provveduto da sé a vincere il nazifascismo cittadino, liberando la città ed evitandole il bombardamento a tappeto”

Artioli sottolinea che i fatti che hanno portato alle condanne risalgono a due anni fa, “ma le svastiche e le croci uncinate sono state vergate, e con maggior virulenza, anche quest’anno e proprio nel punto più significativo del martirio patriottico partigiano: il Ponte dei Martiri”.

Il presidente dell’ANPI ha affermato che la sentenza “oltre ad essere profondamente ingiusta nel colpire sinceri antifascisti, non rappresenta la comunità ravennate e dà invece, anche oltre la propria volontà, incitamento a chi del nazismo e del nazifascismo ancor oggi fa credo politico, propagande e intimidazione. Ne auspichiamo il ravvedimento.”