Sabato 12 settembre 2020 avrà un clima sereno e poco nuvoloso per l’ intera giornata. Per quanto concerne le temperature, massime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 29 e 31 gradi sulle pianure e capoluoghi di provincia, inferiori di qualche grado sul settore costiero.

La giornata annovera venti deboli e variabili in pianura con brezze sul settore costiero, deboli da nord-est con locali rinforzi sui rilievi. Mare poco mosso, ma temporaneamente mosso al largo in mattinata.