L’Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera è stato in visita a Cervia. Il Comandante Generale era accompagnato dal Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna Capitano di Vascello (CP) Giuseppe Sciarrone. La sua presenza rientra nel programma delle visite previste per salutare il personale di tutti gli Uffici Marittimi dell’Emilia-Romagna. Nella giornata di venerdì 11 settembre si è recato presso l’Ufficio Locale Marittimo di Cervia, dove è stato accolto dal titolare dell’Ufficio 1° M.llo Massimo Russo e da tutto il personale dipendente.

Nell’occasione era presente anche il Sindaco di Cervia Massimo Medri che ha dichiarato: “Ringrazio da parte della comunità cervese l’Ammiraglio Pettorino per avermi incontrato e per l’importante lavoro svolto dal personale della Guardia Costiera di Cervia, in particolare nell’ultima difficile stagione estiva. Le vostre divise sono il simbolo del lavoro encomiabile che in questi tempi sta svolgendo la Guardia costiera per la salvezza delle vite in mare e per la tutela della legalità. Sono l’esempio del rapporto di collaborazione e stima fra le istituzioni e il tessuto sociale e civile, infondendo alle comunità fiducia e sicurezza”.