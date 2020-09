Ravenna. In piazza del Popolo la Festa del Volontariato 2020

Il volontariato di Ravenna c’è: dinamico, operativo, accogliente, pronto ad aiutare la comunità, prima, durante, dopo il Covid. C’è sempre stato. La rete che si è costituita durante la pandemia è un valore inestimabile per questa città, un esempio di cittadinanza attiva da custodire e salvaguardare gelosamente. Questo periodo dovrà essere studiato e ricordato per un dato particolare: l’alto numero dei “nuovi” volontari. Tanti giovani, ma non solo, che hanno risposto all’ appello lanciato dal sindaco che si sono messi a disposizione per aiutare indistintamente chi aveva più bisogno, per dare solidarietà e impegno civico.

La consueta Festa del Volontariato è in programma, in una edizione speciale in piazza del Popolo, oggi sabato 12 settembre dalle ore 10,00 alle 13,00 in chiave anticovid con un allestimento semplificato, pensato nel pieno rispetto delle misure anticontagio, volto ancora una volta a rappresentare l’identità forte e unita di una comunità solidale.

Lo speciale consiste nel premiare e riconoscere a tutti coloro che hanno svolto attività di volontariato in collaborazione con l’amministrazione comunale nella gestione della crisi epidemiologica, soprattutto durante il lockdown o che hanno in qualche modo sostenuto persone sole e famiglie in difficoltà donando la spesa, attivando la compagnia telefonica, consegnando i farmaci e ausili sanitari.

Nel corso della mattinata verrà consegnato il “premio cittadino solidale speciale” alle persone, cittadini, volontari che si sono contraddistinti con la propria opera durante il lockdown. Il premio che consiste in una pergamena di riconoscimento, sarà consegnato alla presenza del Sindaco del Comune di Ravenna, della Presidente della Consulta del Volontariato e del Presidente dell’Associazione Per gli altri – Csv di Ravenna.

Ad ogni premiato verrà consegnata inoltre una copia del libro “NatuRomagna” Atlante della biodiversità della Romagna”. A segnare una nota di colore prima e dopo l’evento, ci sarà la sfilata multietnica realizzata dalle volontarie del laboratorio di cucito del progetto “orli e trame” di cui la Consulta del Volontariato è capofila.