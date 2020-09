La sindaca di Russi, Valentina Palli: “Buon anno scolastico a studenti, insegnanti e personale ATA!”

Riparte la scuola, domani è il giorno tanto atteso e di cui più si è parlato, non senza timori e polemiche, negli ultimi mesi. E la sindaca di Russi, Valentina Palli, esprime il suo in bocca al lupo virtuale, dalle pagine del suo profilo facebook, a tutto il mondo della scuola russiano.

Domani ricomincia, dopo tanti mesi di incertezze e di difficoltà, la scuola.

Possiamo solo immaginare l’emozione dei bambini e dei ragazzi che da mesi ormai non mettono piede in quei luoghi così essenziali per il loro futuro, per le loro aspirazioni, per i loro sogni.

Siamo consapevoli della paura e delle ansie delle famiglie per questo nuovo inizio, pur nella estrema consapevolezza dell’importanza della scuola e dei servizi da essa offerti.

Siamo vicini agli insegnanti, al personale ATA, domani inizierà un percorso che è stato costruito con fatica, con tante novità e che di certo li vedrà protagonisti della gestione concerta di questa ripartenza; a loro va il nostro ringraziamento sincero per tutta l’energia e l’impegno che metteranno nell’accogliere i nostri studenti in questo nuovo anno scolastico.

Le scuole nella nostra Città hanno necessitato di interventi di sistemazione a volte più semplice, altre volte molto invasiva.

I percorsi di ingresso e di uscita sono stati suddivisi e segnalati, le aule risistemate per garantire il rispetto delle distanze. L’intervento certamente più impegnativo è stato quello di rendere la palestra di Russi una mensa e le mense a loro volta aule.

Nella scuola ai tempi del Covid 19 ci sono tante novità, regole e protocolli a cui attenersi.

La collaborazione tra Istituto scolastico, famiglie e Amministrazione dovrà essere capillare, continuativa, fiduciosa.

Sappiamo che sarà complesso affrontare quest anno scolastico, se non altro per le incertezze e per i legittimi timori che tutti condividiamo: non ci lasceremo sopraffare e terremo sempre presente quanto è importante e meravigliosa la nostra scuola.

I nostri ragazze e ragazzi, bambine e bambini, domani rientreranno in aula e saranno pieni di emozione e di entusiasmo, indipendentemente da regole e protocolli.

“Il mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola”.

A tutti Voi, Buon Anno scolastico!