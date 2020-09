Seimila sardine attese in Piazza del Popolo a Faenza

Le Sardine di Faenza comunicano che in data 13 settembre 2020 dalle ore 19 in Piazza del Popolo si terrà la manifestazione delle “6000 Sardine”. Lo scopo è quello di affrontare una riflessione sui seguenti temi: democrazia, ambiente, partecipazione, rappresentanza, diritti, Costituzione, antifascismo e antirazzismo.

Intendiamo promuovere questi valori in vista delle elezioni amministrative faentine. Ripetiamo inoltre il secco NO delle Sardine a una riforma costituzionale che sacrifica la rappresentatività parlamentare all’altare di un irrisorio risparmio. Invitiamo quanti in questo sistema valoriale si riconoscono a scendere in piazza con noi.