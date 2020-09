A Ravenna altri 19 casi positivi, 6 sintomatici. In due settimane complessivamente 223 casi accertati

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 14 SETTEMBRE 2020 – Oggi in regione si sono registrati 127 casi positivi (ieri erano 143; dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 33.631 casi di positività), di cui 65 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40 anni. I tamponi effettuati ieri sono stati 4.849 per una media di 2,6 tamponi positivi ogni 100 (più alta del giorno precedente).

Dei 127 nuovi casi, 74 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 51 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 28 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 5. Su 65 nuovi asintomatici, 28 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 7 tramite i test pre-ricovero, 29 grazie all’attività di contact tracing mentre in 1 caso l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registrano nelle province di Bologna (21), Piacenza (19), Ravenna (19), Reggio Emilia (18).

A Bologna e provincia, su 20 nuovi casi, 2 sono di rientro dall’estero (Spagna), 2 da altre regioni italiane (Lombardia), 1 è stato diagnosticato dopo le vacanze in Riviera romagnola e riconducibile al focolaio già noto di una discoteca, 7 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, tutti in ambito familiare, 1 è stato individuato nell’ambito dei controlli pre-ricovero, 6 casi sono stati classificati come sporadici e di 1 è ancora in corso l’indagine epidemiologica. In provincia di Piacenza, su 19 nuovi positivi, 5 sono di rientro dall’estero (Bosnia, Serbia, Macedonia, Repubblica Dominicana e Grecia i paesi di provenienza), 7 casi sono stati individuati per sintomi, 6 diagnosticati grazie ai controlli pre-ricovero, mentre 1 caso a seguito dei controlli sulle categorie professionali a rischio.

In provincia di Ravenna sono 19 i nuovi contagi: 4 sono di rientro dall’estero (Romania), 12 sono contatti di casi già noti, di cui 9 all’interno di focolai familiari, 2 casi hanno effettuato volontariamente lo screening mentre 1 caso è stato classificato come sporadico. A Reggio Emilia e provincia, su 18 nuovi casi, 6 sono riconducibili a focolai familiari, 5 casi sporadici, 6 sono di rientro dall’estero (1 dal Marocco, 3 dall’Ucraina, 1 dall’Egitto, 1 dall’Albania), 1 caso da un’altra regione (Lombardia).