Arpae Emilia Romagna informa che lunedì 14 settembre 2020 sarà una giornata con clima prevalentemente sereno con brevi tratti poco nuvolosi, in virtù del transito di nubi alte e sottili. Le temperature saranno stazionarie su valori superiori alla norma, con massime intorno a 29°-30° nelle pianure interne e locali, registrando punte superiori nei centri urbani, tra 27°C e 29°C lungo la fascia costiera. Per quanto concerne il vento, correnti deboli tra est e nord-est. Si prevede mare mosso, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio, fino a poco mosso in serata.