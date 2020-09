Ravenna, Michele de Pascale ha aperto la lettura perpetua della Commedia davanti alla Tomba di Dante

Nel pomeriggio di ieri domenica 13 settembre, nel giorno del 699° Annuale Dantesco, alle 18 davanti alla Tomba di Dante ha preso il via il progetto “L’ora che volge il disio” con la prima lettura inaugurale da parte del Sindaco Michele de Pascale della lettura perpetua della Divina Commedia che nei decenni che porteranno verso l’Ottavo Centenario raccoglierà nel Museo Dantesco le immagini di grandi protagonisti dell’arte e della società, alternate a quelle di cittadini e cittadine, turisti e turiste, intenti a cimentarsi con l’opera del Sommo Poeta. Le letture sono previste tutti i giorni (alle ore 18 da aprile a ottobre, alle ore 17 da novembre a marzo, ad esclusione solo del 25 dicembre). Il pubblico sarà ammesso, nel rispetto del distanziamento sociale e dell’utilizzo della mascherina. La prima lettura dunque è spettata di diritto al Sindaco della città, che ha anche ideato questo progetto. Nell’occasione Michele de Pascale ha interpretato il primo canto dell’Inferno che apre La Divina Commedia.

Oggi, alle ore 18, la rassegna propone il primo canto dell’Inferno che verrà letto in lingua inglese, una delle oltre 60 lingue in cui è tradotta la Commedia, tutte presentate a Ravenna nella rassegna Divina Commedia nel Mondo. Prima lettrice Julie Ward, americana trasferitasi in Italia per seguire la sua passione per la lingua italiana. Oggi insegna inglese al centro linguistico d’Ateneo dell’Università di Bologna.

Ricordiamo che, per candidarsi a diventare lettrici e lettori di Dante, è necessario contattare il seguente numero 328 4815973 (lunedì – venerdì ore 10.00 – 16.00) oppure il sito leggidante@ravennantica.org – Tutte le letture sono trasmesse in streaming su www.vivadante.it e sul canale Facebook di Ravenna Cultura.

Segnaliamo, inoltre, che da oggi fino al 31 dicembre 2020 (escluso il 25 dicembre), è possibile partecipare gratuitamente alla visita guidata ai luoghi simbolo della presenza di Dante a Ravenna (Chiostri francescani, Tomba e Quadrarco di Braccioforte), con inizio un’ora prima della lettura (ore 17.00 da aprile a ottobre, e ore 16.00 da novembre a marzo). In rispetto delle attuali misure sanitarie sono disponibili 20 posti giornalieri, pertanto è necessaria la prenotazione allo 0544 215676 (dalle ore 10.00 alle ore 16.00).