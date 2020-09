I DECESSI – Oggi non è stato registrato alcun decesso.

I CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, salgono a 4.179 (77 in più di quelli registrati ieri).

I RICOVERI – I pazienti in terapia intensiva sono 19 (+ 2 rispetto a ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 174 (+ 6).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.986 (68 in più rispetto a ieri).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.213 (+29 rispetto a ieri).

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

6.559 a Bologna + Imola (+28, di cui 21 sintomatici)

a Bologna + Imola (+28, di cui 21 sintomatici) 5.628 a Reggio Emilia(+9, di cui 5 sintomatici)

a Reggio Emilia(+9, di cui 5 sintomatici) 4.919 a Piacenza(+7, un sintomatico)

a Piacenza(+7, un sintomatico) 4.723 a Modena (+16, di cui 5 sintomatici)

a Modena (+16, di cui 5 sintomatici) 4.128 a Parma(+5, un sintomatico)

a Parma(+5, un sintomatico) 2.526 a Rimini (+5, di cui 2 sintomatici).

a Rimini (+5, di cui 2 sintomatici). 1.682 a Ravenna (+15, di cui 6 sintomatici)

1.346 a Ferrara (+ 15, di cui 8 sintomatici)

a Ferrara (+ 15, di cui 8 sintomatici) 1.280 a Forlì (+ 1, senza sintomi)

a Forlì (+ 1, senza sintomi) 1.071 a Cesena (+5, due sintomatici)

L’informativa della autorità ravennati sulla giornata di oggi 16 settembre

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 15 casi: 9 asintomatici e 6 con sintomi, tutti in isolamento domiciliare, 7 maschi e 8 femmine. 12 casi emersi come contatti di casi già noti, di cui 11 in ambito famigliare e 1 da contatto avvenuto fuori provincia; 2 casi sporadici emersi a seguito di sintomi; 1 caso emerso a seguito di tampone eseguito volontariamente e privatamente dal paziente. Non risultano decessi mentre si registrano 7 guarigioni complete e 6 guarigioni cliniche per le quali dovranno essere effettuati i tamponi di negativizzazione. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di , sono dunque 1.682, la cui distribuzione per comune risulta la seguente: