Ancora fiamme in Via Carlo Levi a Ravenna. Auto a fuoco nel cuore della notte

Ancora fiamme in Via Carlo Levi, a Ravenna. Poco dopo la mezzanotte di mercoledì 16 settembre con una chiamata al Comando del Vigili del Fuoco di Viale Randi è stato richiesto l’intervento per l’incendio di un’autovettura.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme che avevano raggiunto anche una seconda auto. Benchè non sia ancora stato chiarito cos’abbia dato origine alle fiamme, le Forze dell’Ordine non escludono che si sia trattato di un incendio doloso.