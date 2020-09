Era ricercato in Europa per tentato omicidio e violenza sessuale. Arrestato a Ravenna dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato Y.F.A. 33enne cittadino afgano, per i reati di tentato omicidio e violenza sessuale.

Nel giugno del 2018 l’uomo si era reso responsabile, in Austria, dei reati di tentato omicidio e violenza sessuale. Per tali reati l’Autorità Giudiziaria austriaca, sulla scorta delle indagini svolte e degli accordi internazionali, aveva emesso un Mandato d’Arresto Europeo con richiesta di procedere all’arresto di Y.F.A.

Ieri mattina, 15 settembre, nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e repressione del consumo e smercio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile della Questura di Ravenna ha rintracciato Y.F.A..

Lo straniero è stato condotto in Questura dove, dopo l’accertamento sull’identità personale mediante foto-segnalamento dattiloscopico, è stato dichiarato in arresto e condotto alla Casa Circondariale di Ravenna a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna competente in materia di Mandato d’Arresto Europeo.