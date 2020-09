Incidente stradale con fuga e omissione di soccorso a Cervia. Il responsabile si presenta spontaneamente alla Polizia Locale

Lunedì 14 settembre alle ore 19 gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti in via Pinarella per effettuare i rilievi di un incidente stradale con feriti.

Sul posto era presente un ciclomotore Ape Piaggio Car, il cui conducente F.A., cervese di 82 anni, dopo essere stato sottoposto alle prime cure mediche dei sanitari dell’auto medicalizzata, è stato trasferito all’Ospedale di Cesena in Medicina d’Urgenza, mentre non era presente il conducente del veicolo che aveva causato l’incidente. L’uomo si era dileguato senza prestare soccorso.

Dai primi accertamenti, dalle testimonianze raccolte, ma soprattutto grazie al sistema di videosorveglianza e ai varchi di lettura targhe, l’attenzione degli operatori della Polizia locale si è concentrata su un autocarro di una società di servizi del Forlivese, corrispondente al veicolo allontanatosi.

Mentre erano in corso le verifiche del caso per identificare il conducente, questi, nella mattinata di oggi si è presentato spontaneamente presso gli uffici del Comando di Polizia Locale di Cervia, ammettendo le sue responsabilità.

A seguito dei fatti accertati il conducente cervese M.A. di anni 34 è stato deferito a piede libero all’autorità giudiziaria per essersi reso responsabile di fuga ed omissione di soccorso a seguito di incidente stradale con feriti che lo vedeva coinvolto.

Il Comandante della Polizia Locale Sergio Rusticali ha dichiarato: “Le preziose testimonianze delle persone e i sistemi di videosorveglianza sono stati determinanti per svolgere un’indagine accurata che portasse ad individuare il responsabile. Sempre più sono frequenti le situazioni di omissioni di soccorso, per questo è indispensabile la collaborazione di tutti nel testimoniare quanto visto, al fine del buon esito delle indagini e per chiarire con certezza l’accaduto”.