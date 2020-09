Lugo. Arrestato 33enne per violenza e minaccia, denunciato il complice 31enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo, nelle prime ore notturne del 15 settembre, a seguito di una richiesta d’aiuto pervenuta alla Centrale operativa, sono intervenuti presso un esercizio pubblico del centro cittadino, dove due stranieri si erano resi responsabili di violenza e minaccia per costringere altra persona a commettere un reato.

Nella circostanza i due, in stato di alterazione alcolica, non paghi dello stato in cui già versavano, si erano recati presso un bar pretendendo dall’esercente, con particolare insistenza uno di loro, la somministrazione di bevande alcoliche ed al rifiuto hanno minacciato la barista, tanto che temendo delle ripercussioni ha infine ottemperato alla loro richiesta. Ottenuto quanto richiesto, le due persone si sono allontanate dal locale, senza pagare nulla.

La giovane barista comunque, senza perdersi d’animo, ha avvisato immediatamente i Carabinieri che con un tempestivo intervento sono riusciti a rintracciare i due stranieri, tra l’altro già ben conosciuti.

Al termine degli accertamenti comunicati, immediatamente, al Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ravenna è stata disposta la custodia temporanea del 33enne presso le camere di sicurezza dell’Arma in attesa del rito direttissimo il cui esito, nella mattinata seguente, ha determinato per costui la convalida dell’arresto e per il suo complice il deferimento in stato di libertà.