Lugo. Auto contro bici in una rotonda: 71enne trasportato al Bufalini

A Lugo, intorno alle 13 di oggi, nella rotonda che collega via Quarantola con via Sant’Andrea una Ford Fiesta, guidata da un 36enne di Lugo, ha centrato in pieno un ciclista di 71 anni che pedalava nelle stessa direzione dell’auto scaraventandolo più avanti di una decina di metri.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con ambulanza, auto medicalizzata ed elicottero con cui hanno trasportato l’uomo con un codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo dalle prime informazioni non è in pericolo di vita.

Per i rilievi di legge è giunta sul luogo dell’incidente la Polizia municipale della Bassa Romagna.