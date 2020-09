Alfonsine. Sospensione temporanea della circolazione lungo strade del centro per completamento lavori rotatoria

Nella giornata di lunedì 21 settembre 2020, salvo imprevisti correlati alla stagionalità, verrà sospesa temporaneamente la circolazione lungo la strada provinciale 15 Raspona e lungo le strade comunali via Reale e via Mazzini in corrispondenza della nuova rotatoria in fase di realizzazione posta nel centro abitato di Alfonsine per consentire lo svolgimento delle lavorazioni di formazione della pavimentazione stradale e quindi il completamento dell’ intervento di “Realizzazione della rotatoria di via “Raspona” (s.p.15) in corrispondenza dell’intersezione con la via Reale e la via Mazzini, all’interno del centro abitato di Alfonsine” dell’importo complessivo di euro 250.000,00 attuato dalla Provincia di Ravenna ed interamente finanziato dal Comune di Alfonsine.

Nello specifico al fine di garantire la esecuzione, con le necessarie e opportune condizioni di sicurezza, delle lavorazioni di fresatura, di posa in opera dei conglomerati bituminosi e di formazione della correlata segnaletica orizzontale della nuova rotatoria e dei relativi percorsi protetti dal 21 settembre 2020 al 26 settembre 2020 verrà sospesa temporaneamente la circolazione lungo la SP15 Raspona e lungo le SC Via Reale e Via Mazzini ed il transito dei veicoli sarà deviato come segue.

Il transito dei veicoli aventi massa complessiva minore o uguale a 3,5 t sarà deviato come segue:

– tutti i veicoli provenienti da Ravenna lungo la S.C. via Reale e diretti alla S.P. 15 Raspona, giunti ad Alfonsine, dovranno imboccare la S.C. via Stefani e all’incrocio con la S.C. via Guerrini devieranno a sinistra giungendo quindi all’incrocio con la S.P. 15 Raspona;

– tutti i veicoli provenienti da Ferrara lungo S.C. via Reale e diretti alla S.P. 15 Raspona, giunti ad Alfonsine, dovranno imboccare la S.C. Corso Matteotti fino all’incrocio con la S.C. via Martiri per la Libertà proseguire sulla S.C. via Pasini e giunti alla Piazza Calderoni imboccare la S.C. via Stefani, e quindi, all’incrocio con la S.C. via Guerrini, devieranno a sinistra giungendo così all’incrocio con la S.P. 15 Raspona;

– tutti i veicoli provenienti dalla S.P. 15 Raspona diretti a Ravenna o a Ferrara o ad Alfonsine dovranno seguire il percorso inverso;

Il transito dei veicoli aventi massa complessiva maggiore a 3,5 t, sarà deviato come segue:

– tutti i veicoli provenienti da Ravenna lungo la S.S. 16 Adriatica e diretti alla S.P. 15 Raspona, giunti alla p.k. 136+000 nei pressi di Alfonsine, dovranno imboccare la S.S.16 Variante in direzione Ferrara e giunti allaq p.k. 5+100 immettersi all’uscita sulla S.P. 15 Raspona;

– tutti i veicoli provenienti da Ferrara lungo la S.S. 16 Adriatica e diretti alla SP 15 Raspona, giunti alla p.k. 129+000 nei pressi di Alfonsine, dovranno imboccare la SS16 Variante in direzione Ravenna e giunti alla p.k. 5+100 immettersi all’uscita sulla S.P. 15 Raspona;

– tutti i veicoli provenienti dalla S.P. 15 Raspona diretti a Ravenna o a Ferrara dovranno seguire il percorso inverso; è esclusivamente ammessa la percorrenza della S.P. 15 Raspona fino alla p.k. 0+100 per i soli mezzi diretti per carico e/o scarico alla ditta Minguzzi S.p.A. Precisando che sul posto verrà apposta dall’Impresa appaltatrice Gentile Costruzioni S.r.l.s. di Isernia, specifica segnaletica verticale di indicazione delle sopradescritte deviazioni, si invita l’utenza stradale ad adottare una guida consapevole e prudente.