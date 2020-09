Cervia Domani chiede al sindaco Medri di estendere la ciclabile tra Forlì e Cervia a tutta la “Cervese”

Il Consigliere Comunale Tiziano Francolini della lista civica Cervia Domani ha presentato un’interpellanza a risposta scritta al sindaco di Cervia Massimo Medri sull’adeguamento e messa in sicurezza della sede stradale e della pista ciclabile di Via Cervese (SP 254) nel tratto Forlì/ Cervia. In particolare chiede di intervenire nei confronti di Regione e Provincia di Ravenna per estendere lo studio difattibilità per la realizzazione della pista ciclabile lungo tutto la Cervese, tra Forlì e Cervia e non solo fino a Casemurate “con particolare attenzione all’area delle nostre saline”.

“La pista ciclabile – si legge nel documento -, una volta realizzata potrebbe essere collegata con quella che unisce Castiglione a Cesena e con quella, in fase di realizzazione, che da Cesena porta al centro visite, creando così una rete viaria leggera che risponderebbe alla crescente domanda di un turismo naturalistico e sarebbe sicuramente apprezzata degli amanti della bicicletta”.