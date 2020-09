Due studenti positivi al Covid a Ravenna. Sono in isolamento. Scattati controlli dell’Igiene pubblica per tracciare contatti

A seguito di indagine epidemiologica legata a contatti famigliari, due giovani in età scolare sono risultati positivi al tampone per Covid 19 a Ravenna. Lo comunica ASL Romagna. I due giovani frequentano una scuola elementare e un istituto superiore nel Ravennate. I due ragazzi, asintomatici, sono ora in isolamento domiciliare.

ASL Romagna fa sapere che immediatamente è scattato il protocollo di sicurezza scolastico anticontagio e personale dell’Igiene pubblica di Ravenna ha effettuato sopralluoghi nei due istituti (di cui non sono stati fornite ulteriori indicazioni, ndr), verificando, in entrambi i casi, un rigorosissimo rispetto delle disposizioni finalizzate ad evitare contagi (distanziamento ed appropriato uso della mascherina).

“Conseguentemente non sono stati individuati in ambito scolastico contatti stretti coi due positivi, né tra gli studenti né tra il personale scolastico. Per loro non è dunque previsto l’isolamento ma l’effettuazione di tampone a scopo prevalentemente conoscitivo. Solo il ragazzo più grande aveva frequentato due compagni di classe in ambito extrascolastico e solo per questi è scattato anche l’isolamento domiciliare con sorveglianza attiva” comunica ASL Romagna.