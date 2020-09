Ravenna. Minorenne su cinquantino investe anziano in via Mariani: il 70enne trasportato via elimedica al Bufalini di Cesena

Nella mattinata di giovedì 17 settembre un anziano di 70 anni è stato investito da un ragazzino minorenne sul cinquantino fuori dalle strisce pedonali. Il giovanissimo ha riportato ferite leggere (codice 1) mentre, il 70enne, ha riportato alcuni traumi venendo trasportato con codice 2 via elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente s’è registrato in via Mariani dinanzi al Teatro Alighieri di Ravenna. Sul luogo si sono recati i sanitari del 118, intervenuti come detto con elicottero, con due ambulanze ed auto medica. I riscontri del caso e i primi rilievi di rito sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.