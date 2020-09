Scontro fra auto e ape car a Chiusa San Marco: anziano al Bufalini

Grave incidente nella prima mattinata di giovedì 17 settembre a Chiusa San Marco, all’incrocio tra via Carraia Lovatelli e via Fiume Montone Abbandonato quando un anziano alla guida di ape car si è scontrato – per ragioni ancora in fase di accertamento – con un’auto. Nell’impatto l’uomo è stato sbalzato via dal suo piccolo mezzo. L’anziano è stato trasportato con l’elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena con un trauma cranico di media gravità riportato nello scontro e nella successiva caduta.