Tragedia sui binari presso Cotignola: muore un minore

Tragedia intorno alle 14.30 di oggi giovedì 17 settembre sulla linea ferroviaria che collega Faenza a Lavezzola, presso la città di Cotignola. La persona investita e uccisa dal treno è con ogni probabilità un minore, uno studente. Poco distante dal corpo è stato trovato infatti uno zaino scolastico. Le cause della tragedia sono ancora in fase di ricostruzione. I passeggeri a bordo del treno sono stati fatti scendere e trasferiti su autobus per la prosecuzione del viaggio verso la loro destinazione.