Tratto strada statale 3 Bis Tiberina-E45 chiusa momentaneamente al traffico in direzione Ravenna causa incidente

A causa di un incidente è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 3 Bis “Tiberina” – E45 in direzione Ravenna, all’altezza del km 210, a Cesena. Nell’incidente è coinvolto un mezzo pesante. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa allo svincolo per Montegelli con rientro a Borello sud. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.