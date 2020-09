A ‘Il Maggiolino dei libri…a Lugo’ i fantasy di Licia Troisi

La rassegna virtuale “Il Maggiolino dei libri…a Lugo” torna anche questa settimana con un nuovo appuntamento. L’iniziativa proposta dalla Sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo ospita venerdì 18 settembre Licia Troisi, scrittrice fantasy di libri per ragazzi. Nella presentazione, che sarà pubblicata sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca, l’autrice leggerà una parte di I casi impossibili di Zoe&Lu: un’amica da salvare (Mondadori Editore), primo libro della serie che sta scrivendo in questo periodo che ha come protagoniste due ragazzine che hanno un’agenzia di indagini paranormali.

Licia Troisi è nata a Roma nel 1980 e ha iniziato a scrivere più o meno quando ha imparato a leggere, le prime favolette che ha scritto, infatti, sono del 1987. Si è laureata in astrofisica presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con una tesi sulle galassie nane e, in seguito, ha ottenuto il dottorato in astronomia. È diventata famosa per aver scritto la saga del Mondo Emerso, ma è autrice anche di altre saghe e libri di divulgazione scientifica.

“Il Maggiolino dei Libri… a Lugo” è la rassegna letteraria della biblioteca Trisi di Lugo che ogni venerdì continuerà ad ospitare autori e illustratori italiani per bambini e ragazzi, nei suoi “salotti” virtuali come la pagina Facebook e il canale YouTube della biblioteca. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” del Centro per il libro e la lettura, che quest’anno si prolunga – in forma virtuale – fino al 31 ottobre.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0545 38558 o scrivere a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.