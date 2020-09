Con FIAB Ravenna due appuntamenti in bici nel week end

FIAB Ravenna prosegue con gli eventi per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, questa volta utilizzando il mezzo di elezione dell’associazione, la bicicletta. Propone per il weekend due cicloescursioni “per tutte le gambe”, con percorso pianeggiante su asfalto e sterrato.

La prima escursione, sabato 19 settembre, ci porta a Sant’Alberto con un percorso complessivo di 30 km. Qui ci sarà la visita al Museo NatuRa, con ingresso gratuito offerto da Atlantide. Il Museo NatuRa, collocato all’interno dello storico Palazzone, ospita un’importante collezione ornitologica, una collezione di conchiglie del Mare Adriatico, alcuni esemplari di rettili e mammiferi sia tipici delle valli del territorio sia esotici. A questa escursione collabora Campagna Amica che, al rientro in Piazza San Francesco previsto intorno alle ore 12, offrirà ai partecipanti una piccola colazione con i prodotti del territorio. Il ritrovo per la partenza è in piazza San Francesco alle ore 8:00.

La seconda uscita è per domenica 20 settembre, il percorso è di 12 km e ci accompagna al Parco Archeologico di Classe dove ci sarà la visita dell’Antico Porto e del Classis con ingresso gratuito offerto da RavennAntica. Sarà l’occasione per vedere anche la Vecchia Pesa restaurata recentemente. Il ritrovo per la partenza è in piazza San Francesco alle ore 16:00.

Per ambedue le escursioni è necessario prenotarsi sul sito www.fiabravenna.com in quanto le disposizioni anti Covid limitano il numero dei partecipanti. È garantito il rispetto delle disposizioni anti Covid.