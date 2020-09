Lugo. Lavori di ristrutturazione in via Capucci: dal 21 settembre modifiche alla viabilità

Lunedì 21 settembre inizieranno i lavori in via Capucci, a Lugo, che prevedono la ristrutturazione dell’intera sede stradale della via, da viale Dante a viale Europa. Per consentire gli interventi, dal 21 settembre sarà chiuso il tratto di via Capucci tra viale Dante e via Dalmonte, con passaggio pedonale sempre garantito e accesso carrabile alle abitazioni private dopo le 18. In un secondo momento sarà interessato dai lavori di ristrutturazione il tratto di strada tra via Dalmonte e viale Europa con le stesse modalità.