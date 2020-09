Il Capitolo BNI Bisanzio aderisce alla campagna ‘Ravenna Città Amica delle Donne’

Il Capitolo Bisanzio Ravenna, sezione locale di BNI (Business Network International), la più importante organizzazione mondiale di marketing referenziale, ha aderito alla campagna “Ravenna città amica delle donne”, lanciata ormai da tempo da Linea Rosa. A suggello di questa adesione, il Capitolo ha acquistato l’ormai celebre targa con il fiore – l’immagine distintiva della campagna – opera della mosaicista ravennate Anna Fietta. E nei giorni scorsi la componente femminile di BNI si è recata proprio nel negozio della mosaicista, in via Argentario, per ricevere la targa e scattare una foto assieme ad Anna Fietta e ad Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa.

Entrambe, fra l’altro, parteciperanno come relatrici a “L’impresa è donna”, un’iniziativa che i membri del Capitolo ravennate dedicheranno proprio all’imprenditoria femminile, in programma nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre al ristorante Marchesini.