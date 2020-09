Laboratorio Aperto: lunedì presentazione online del bando Incredibol per progetti innovativi in campo culturale

Il bando Incredibol, un talk online e una diretta facebook sono i prossimi appuntamenti del Laboratorio Aperto di Ravenna. C’è tempo fino al 29 settembre per partecipare alla nona edizione del bando Incredibol, l’INnovazione CREativa DI BOLogna. Lunedì 21 settembre alle 17.30 il bando sarà presentato durante un evento online agli interessati.

Si tratta di un’edizione speciale dedicata a progetti di innovazione in campo culturale e creativo in reazione all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19. La partecipazione è gratuita.

Il progetto è nato nel 2010 a sostegno dello sviluppo delle professioni e imprese culturali e creative dell’Emilia-Romagna attraverso contributi, spazi e servizi di accompagnamento. Per iscriversi: http://bit.ly/bandoIncredibol. Per info: https://www.incredibol.net/.

Postura da Paura e Disordinary Family sono gli ospiti del talk online. Sara Compagni, personal trainer e come ama definirsi “paladina del movimento”, insieme ai “dis-ordinari” Maurizia e Marco, raccontano di come abbiano creato qualcosa di buono anche in un periodo buio come quello del lockdown.

La piattaforma Postura da Paura è infatti un esempio, tutto italiano, di come sia possibile dare vita a progetti innovativi, veri e utili.

Per iscriversi: http://bit.ly/posturadapaura

Per informazioni: http://bit.ly/labposturadapaura

Le realtà non profit hanno sofferto particolarmente le conseguenze dell’emergenza Covid, per questo l’iniziativa #Fundraising Speed Date vede appuntamenti gratuiti dove poter esporre e confrontarsi direttamente con alcuni esperti del settore su necessità specifiche riguardanti le attività di raccolta fondi.

Partecipando agli appuntamenti le organizzazioni potranno avvalersi di preziosi e concreti suggerimenti operativi e strategici per strutturare campagne e coinvolgere donatori. L’iniziativa, che offre spazi gratuiti con la possibilità di 2 appuntamenti di 30 minuti ciascuno, viene presentata in una diretta Facebook sulla pagina del Laboratorio Aperto Ravenna, giovedì 24 settembre alle 15.

Per iscriversi: http://bit.ly/fundraising-speed

Per informazioni: http://bit.ly/fundraising-speed-date