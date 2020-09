Domenica 20 settembre 2020 nel corso della mattinata condizioni leggermente mutevoli con passaggio da cielo sereno a temporaneamente nuvoloso. Questo in virtù del transito di nubi medio-alte, che dovrebbe cessare a metà giornata, quando si formeranno annuvolamenti più consistenti, comunque alternati a qualche schiarita. L’Emilia più occidentale ed il settore appenninico saranno le aree maggiormente interessate dai passaggi delle nubi, con qualche possibile locale e debole precipitazione in serata. Sul resto del territorio la nuvolosità si presenterà più irregolare e alternata ad ampie aperture. Per quanto concerne le temperature, le minime saranno comprese tra i 18°C dell’Emilia occidentale e i 20/21°C del settore costiero, mentre i valori massimi saranno attorno ai 26/27°C. Venti deboli dai quadranti nord-orientali.