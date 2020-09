Matteo Cagnoni cade in cella causa malore riportando trauma cranico

Il Corriere di Romagna riporta di un malore accusato da Matteo Cagnoni, dermatologo condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Ballestri. Il 54enne è caduto all’interno della casa circondariale di Ravenna (nella quale è detenuto da 4 anni) riportando un trauma cranico, venendo quindi trasportato all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Il Corriere di Romagna riporta che Cagnoni è stato sottoposto ai dovuti accertamenti clinici, passando la notte tra il 16 e il 17 settembre in osservazione. Il dermatologo, non al primo malore in tempi recenti, è stato rilasciato nella mattinata di venerdì dal momento che non sono state riscontrate tracce di commozione cerebrale. Cagnoni è stato infine trasportato da addetti alla sicurezza al carcere di Port’Aurea. Il malore con conseguente caduta del 54enne s’è verificato in occasione dell’anniversario dell’omicidio commesso nei confronti di Giulia, l’allora moglie 39enne di Cagnoni. Una coincidenza che, come facile immaginare, non è passata inosservata.