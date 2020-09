Domenica 20 settembre (dalle 7 alle 23) e lunedì 21 settembre (dalle 7 alle 15) si vota per il Referendum confermativo della legge sul taglio dei parlamentari approvata in ultima lettura dalla Camera dei Deputati l’8 ottobre 2019 con 553 voti a favore, 14 no e due astenuti. Naturalmente, in tempo di Coronavirus, scattano le misure di sicurezza sanitaria legate all’emergenza pandemica, grazie al “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”.

Ricordiamo infatti che per accedere ai seggi è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista. Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, sono previste aree di attesa all’esterno della sala dove si vota. Il protocollo sanitario e di sicurezza stabilisce che, al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con gel disinfettante posto nei pressi della porta. Procedura, quella dell’igienizzazione, che l’elettore è tenuto a ripetere in altri due tempi prima di lasciare il seggio. Ad essere sanificate regolarmente anche gli strumenti necessari per il voto (matita, schede, ecc) nonché le superfici come tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

Infine, nei seggi, oltre al distanziamento sociale, sono previsti anche i percorsi dedicati e le segnaletiche con percorsi d’ingresso e d’uscita per evitare assembramenti e una corretta affluenza alle urne.