Faenza, affluenza alle comunali del 69%, 10 punti sopra il 2015

Alle ore 15 alla chiusura dei seggi elettorali, Faenza ha fatto registrare un doppio dato di affluenza al voto molto rivelante. Dei 45.825 elettori (di cui 22.149 uomini e 23.676 donne) chiamati a votare per le elezioni amministrative ha votato il 69,21%. Nel 2015 l’affluenza al primo turno delle comunali fu quasi del 58,96%. In questa occasione quindi l’affluenza è aumentata del 10%. Per il Referendum dove gli aventi diritto al voto erano circa 2 mila in meno, ha votato il 72,27%.